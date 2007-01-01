Характеристики товара
Описание
Создайте зону комфорта и ожидания с помощью этого мягкого и уютного дивана. Его стильный дизайн и прямые линии придадут вашему интерьеру особый шарм и элегантность. Диван изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и удобство в использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1240 мм
- Глубина550 мм
- Высота720 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья725 мм
- Высота спинки210 мм
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет