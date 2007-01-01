Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван прямой Fosco, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Fosco
5 оценок
6 790
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Fosco - фото 1Диван прямой Fosco - фото 2
NEW

Диван прямой Fosco

Артикул: CH-079-987
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1240 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый
Фотография товара Диван лофт Стэйт Гросс большой, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех
Фотография товара Диван Константин мини, велюр Velutto 26, светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте зону комфорта и ожидания с помощью этого мягкого и уютного дивана. Его стильный дизайн и прямые линии придадут вашему интерьеру особый шарм и элегантность. Диван изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и удобство в использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1240 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья725 мм
  • Высота спинки210 мм
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан

77
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван Semeon, зелено-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Semeon, зелено-белый, произведённого компанией ChiedoCover
80 390
Оптовая цена

Диван Semeon, зелено-белый

57
Фотография товара Диван Макадо угловой орех, Mustard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой орех, Mustard, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой орех, Mustard

82
Фотография товара Диван Макадо угловой сосна, green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой сосна, green, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой сосна, green

72
Фотография товара Диван hares velvet, denim от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, denim, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, denim

63
Фотография товара Диван hares velvet, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, red, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, red

32
Фотография товара Диван Десвилль, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серый

78
Фотография товара Диван Lover lounge, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Lover lounge, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от93 390
Оптовая цена

Диван Lover lounge, зеленый

14
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Настоящее фото товара Диван Моржим трехместный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Диван Моржим трехместный, коричневый

8
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр

7
Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Round 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Round 220V White

15
Фотография товара Стул Adapt, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adapt, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Adapt, коричневый

67
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш натур /белый, бирюза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш натур /белый, бирюза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89016
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Сашш натур /белый, бирюза

14
Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от99 190
Оптовая цена

Стол обеденный Гарлем белый

50
Настоящее фото товара Стул Альфа круг, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Альфа круг

64
Фотография товара Стол садовый Тино, табак, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, табак, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, табак, 120

49
Фотография товара Стул пластиковый Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул пластиковый Dune, серый, белый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Таггарт Массив, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Таггарт Массив, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Таггарт Массив, орех

12

Другие товары из раздела диваны для кафе

Фотография товара Диван Статус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Статус

59
Фотография товара Диван пластиковый Air Plus белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus белый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Air Plus белый

64
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от119 790
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый

47
Настоящее фото товара Плетеный диван Клонберн, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Плетеный диван Клонберн

77
Фотография товара Диван JIMI, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
109 390
Оптовая цена

Диван JIMI, темно-синий

96
Фотография товара Диван Бран, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 390
Оптовая цена

Диван Бран, серо-коричневый

68
Фотография товара Кушетка Кофу, textile сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Кофу, textile сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кушетка Кофу, textile сосна

41
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet белая, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet белая, серый

36
Настоящее фото товара Диван Santiago 2-местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890
Оптовая цена

Диван Santiago 2-местный

11
Фотография товара Кухонный уголок Мега, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кухонный уголок Мега, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Кухонный уголок Мега, кремовый

8

Товар в корзине

Диван прямой Fosco
Диван прямой Fosco
6 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, фиолетовый велюр

7
Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Round 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Round 220V White

15
Фотография товара Стул Adapt, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adapt, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Adapt, коричневый

67
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности