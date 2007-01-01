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Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный
90 оценок
6 89018
8 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 1Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 2Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 3Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 4Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 5Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 6Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 7Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Маллин, велюр Teddy 020, спинка жаккард ODRI hot chocolate, ножки металл черный

Артикул: CH-024-876
90 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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