МИНПРОМТОРГ
от6 690₽2
6 790 ₽
Стул Гаага синий
от9 990₽
Оптовая цена
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый
МИНПРОМТОРГ
от5 790₽2
5 890 ₽
Стул Топас, рогожка Монреал 57 бирюзовый, старинный орех
МИНПРОМТОРГ
от8 190₽11
9 190 ₽
Стул Тюльпан, велюр Белла 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки
9 490₽
Стул Минт полубарный, кожзам Домус Сиенна, ножки бук
10 790₽
Оптовая цена
Стул Терра Кросс конус, зеленый
В наличии 12 шт.
6 890₽
Стул мягкий поворотный, брусничный, велюр, каркас металл, шампань
8 290₽
Стул мягкий поворотный, антрацит, экокожа, каркас металл, шампань
В наличии 20 шт.
5 690₽
Стул Тоскана, массив березы, ромб
10 790₽
Стул Генуя, массив бука, полоса бежевая