Характеристики товара
Описание
Рикади — это линейка мебели с адаптивным дизайном. Включает в себя двух-, трехместный диван, угловой диван и пуф. Все предметы сочетают в себе элегантный внешний вид с максимальным комфортом. Эффект выразительной лаконичности достигается благодаря структурированной архитектуре.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2500 мм
- Глубина1020/1620 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья2400 мм
- Глубина сиденья630/1240 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Цветбирюзовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет