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диван UYUT

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации - дельфин

Бельевой ящик - да

Жесткость - средний

Наполнитель - высокоэластичный ППУ

Каркас - массив

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