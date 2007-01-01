Характеристики товара
Описание
Основные преимущества:
- Лёгкий и прочный стул с эргономичной спинкой вровень со столом. Это позволяет задвигать стулья максимально под стол, минимизируя занимаемое пространство.
- Обивка премиум-класса Микровелюр Bubble 12 изготовлена из износостойкого велюра с современной отделкой «букле». Она легко чистится, имеет специальную пропитку, предохраняющую от загрязнений и запахов, и не привлекает домашних животных.
- Нейтральные цвета, которые подойдут к любому интерьеру.
- Надёжная конструкция каркаса, при своей кажущейся воздушности, выдерживает вес до 150 кг.
Внимание!
Отгрузка кратна 2 шт.
Возможно изготовление под заказ в других цветах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина550 мм
- Ширина550 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6 кг
- Материалметалл, букле
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки800 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет