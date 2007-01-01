Характеристики товара
Описание
Стильный диван подойдет для смелых и динамичных современных интерьеров. В каждой детали модели отражено стремление к комфорту и рациональности. Декоративная вертикальная стёжка создает уникальный образ, а высокие опоры из металла придают модели лёгкость.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2200 мм
- Глубина900 мм
- Высота850 мм
- Вес63 кг
- Материалметалл, фанера, ткань, массив сосны
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.79 м3
- Изделия стопируютсяНет