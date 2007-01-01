Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Turmoil, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Turmoil
5 оценок
67 490
Товар в корзине. Перейти
Диван Turmoil - фото 1Диван Turmoil - фото 2Диван Turmoil - фото 3Диван Turmoil - фото 4Диван Turmoil - фото 5Диван Turmoil - фото 6Диван Turmoil - фото 7
NEW

Диван Turmoil

Артикул: CH-083-508
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота850 мм
  • Вес63 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный диван подойдет для смелых и динамичных современных интерьеров. В каждой детали модели отражено стремление к комфорту и рациональности. Декоративная вертикальная стёжка создает уникальный образ, а высокие опоры из металла придают модели лёгкость.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота850 мм
  • Вес63 кг
  • Материалметалл, фанера, ткань, массив сосны
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.79 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван Сега-М textile сосна turquoise от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М textile сосна turquoise, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М textile сосна turquoise

86
Фотография товара Кушетка Arezzo, венге, blue клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Arezzo, венге, blue клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка Arezzo, венге, blue клетка

40
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, трехместный

71
Фотография товара Диван-кровать Саванна, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Саванна, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 190
Оптовая цена

Диван-кровать Саванна, серый

6
Фотография товара Диван-кровать «Мэдисон» 3-х секционный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать «Мэдисон» 3-х секционный, произведённого компанией ChiedoCover
от76 990
Оптовая цена

Диван-кровать «Мэдисон» 3-х секционный

15
Фотография товара Диван Кланг, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кланг, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Диван Кланг, велюр изумрудный

8
Фотография товара Диван Дэймос, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр синий

10
Фотография товара Диван Дэймос, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр салатовый

6
Фотография товара Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
103 890

Диван Вэнити, зеленый, механизм Спартак, 1600

12
Фотография товара Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400, произведённого компанией ChiedoCover
102 290

Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2400

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Snuc, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Snuc, хром

10
Фотография товара Стул Гарсия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарсия, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Стул Гарсия

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Pyre, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Стул кухонный Pyre, оливковый, черный

8
Настоящее фото товара Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, коричневый

12
Распродажа
Фотография товара Дизайнерский стул Dragon букле латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Dragon букле латте, произведённого компанией ChiedoCover
12 79040
21 290 ₽

Дизайнерский стул Dragon букле латте

12
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, орех серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, орех серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6904
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, орех серый

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5
Фотография товара Стул Royalis, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Royalis, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Royalis, бежевый

26
Фотография товара Стул Lay, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lay, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Lay, серый

12

Другие товары из раздела диваны для гостиной

Фотография товара Диван Qure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure

6
Фотография товара Диван Qure, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, фиолетовый велюр

14
Фотография товара Диван West, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван West, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от157 390
Оптовая цена

Диван West, коричневый велюр

11
Фотография товара Диван Andora, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Andora, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от70 290
Оптовая цена

Диван Andora, серый шенилл

14
Фотография товара Диван Donter, фиолетовая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Donter, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390
Оптовая цена

Диван Donter, фиолетовая рогожка

15
Фотография товара Диван Клауд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
49 990
Оптовая цена

Диван Клауд

13
Фотография товара Диван трехместный Арман Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван трехместный Арман Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от62 890
Оптовая цена

Диван трехместный Арман Комфорт

7
Фотография товара Диван прямой Ритта, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Ритта, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
41 090
Оптовая цена

Диван прямой Ритта, горчичный

9
Фотография товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
68 190

Диван Честер, трехместный, бордовый, 2600

13
New
Фотография товара Диван Riolo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
81 09010
90 090 ₽

Диван Riolo, красный

7

Товар в корзине

Диван Turmoil
Диван Turmoil
67 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Snuc, хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Стул Snuc, хром

10
Фотография товара Стул Гарсия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарсия, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Стул Гарсия

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Pyre, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Стул кухонный Pyre, оливковый, черный

8
Настоящее фото товара Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, шампань, антрацит

12
В наличии 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности