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Диван угловой Шерлок Макси - фото 1Диван угловой Шерлок Макси - фото 2

Диван угловой Шерлок Макси

11 оценок
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Диван угловой Сан-Ремо
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Диван угловой Сан-Ремо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина3270 мм
  • Длина1860 мм

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