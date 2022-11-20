Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина3270 мм
- Длина1860 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стул обеденный Шанель коричневый
Столик Лейден
Диван Мельбурн
Диван Гарда
Диван прямой Kanoe
Диван Delta
Диван кровать Баден
Диван кровать Берлин
Диван Бернард
Стул офисный Ross велюр синий
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден