Характеристики товара
Описание
Диван Оттион 174 — идеальный выбор для вашего дома, кухни или гостиной. С длиной 174 см он прекрасно подходит для небольших помещений, обеспечивая комфорт и стиль. Обивка дивана выполнена в элегантном бежевом цвете, который гармонично сочетается с ЛДСП в оттенке Дуб Крафт Серый, придавая мебели современный и утончённый вид, идеально подходящий для скандинавского или современного стиля. Каркас дивана состоит из прочных материалов: фанеры, ДВП и ЛДСП, что гарантирует долговечность и надежность. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона обеспечит вам удобство и поддержку, а износостойкая велюровая обивка сохранит свою презентабельность на протяжении долгого времени, легко очищаясь от загрязнений. Механизм трансформации «Дельфин» позволяет легко и быстро превращать диван в полноценное спальное место, обеспечивая удобство для отдыха и сна.
Диван Оттион 174 — это не только удобная мебель, но и стильное дополнение интерьера, которое подойдет для кухни, гостиной или других комнат вашего дома. Выбирая Оттион 174, вы получаете высококачественную и практичную мебель с долговечным и элегантным дизайном..
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветбежевый, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет