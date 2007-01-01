Характеристики товара
Описание
Диван «Орион 174» — идеальный выбор для вашего дома! С длиной 174 см, он прекрасно впишется в кухню, гостиную или любую другую комнату. Его каркас выполнен из прочной фанеры, ДВП и ЛДСП, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Наполнение из высококачественного ППУ СТ и холкона гарантирует комфорт при сидении и долговечность. Обивка из износостойкого велюра с ярким желтым цветом не только привлекает внимание, но и легко чистится, что делает этот диван практичным и стильным.
Цвет ЛДСП — Дуб крафт белый, прекрасно сочетается с современными и скандинавскими интерьерами, создавая атмосферу уюта и гармонии. Механизм трансформации «Дельфин» позволяет быстро превратить диван в удобное спальное место, идеально подходящее для гостей или отдыха. Диван «Орион 174» — это отличное решение для тех, кто ценит функциональность и стиль!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1740 мм
- Глубина640 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Длина спального места1740 мм
- Ширина спального места960 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес95 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера
- Цветжелтый, белый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет