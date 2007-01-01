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Диван Кэнди, букле, белый

Артикул: CH-077-943
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий диван Aurelax имеет оригинальный стиль исполнения и способен стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе букле - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Эластичные ремни в основании обеспечивают плавное погружение и комфорт при посадке. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 170 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1510 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота810 мм
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветбелый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки36.40 кг
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Диван Кэнди, букле, белый
Диван Кэнди, букле, белый
46 105
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