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Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево - фото 1

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

Артикул: CH-058-019
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Материалкрасное дерево
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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