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Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая - фото 1

Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая

Артикул: CH-059-229
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес8.5000 кг
  • Материалдуб, сталь
  • Цветкоричневый, серый

Отзывы

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