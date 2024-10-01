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Доска разделочная для хлеба, дерево - фото 1Доска разделочная для хлеба, дерево - фото 2

Доска разделочная для хлеба, дерево

Артикул: CH-058-016
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина535 мм
  • Ширина328 мм
  • Высота30 мм
  • Вес1,89 кг
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

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