Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина530 мм
- Ширина325 мм
- Высота20 мм
- Вес3.136 кг
- Материалполиэтилен
- Цветжелтый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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