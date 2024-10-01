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Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной - фото 1Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной - фото 2Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной - фото 3Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной - фото 4

Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной

Артикул: CH-059-148
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота100 мм
  • Вес18000 кг
  • Материалбук
  • ФормаКвадратная

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