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Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, зеленый - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, зеленый

Артикул: CH-059-145
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина530 мм
  • Ширина325 мм
  • Высота20 мм
  • Вес3.300 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветзеленый
  • ФормаПрямоугольная

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