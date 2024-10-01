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Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см - фото 1Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см - фото 2

Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см

Артикул: CH-059-124
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота30 мм
  • Вес3.000 кг
  • Материалбереза
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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