Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный - фото 1

Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный

Артикул: CH-059-147
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина505 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота8 мм
  • Вес1.210 кг
  • Материалдуб
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Пунто Верде», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдце «Пунто Верде»

13
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Fowler""s», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Fowler""s»

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с полой ручкой «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Мадлер «Пробар», пластиковый

15
В наличии 1455 шт.
Настоящее фото товара Трубочки, полипропилен, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Трубочки, полипропилен, черный

12
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

15
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Пять озер», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Пять озер»

5
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Нож для колки льда «Пробар» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

5
В наличии 20 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Фотография товара Доска пластиковая, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Доска пластиковая, белая

5
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Доска разделочная, полиэтилен, 325 мм, синий

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510

Колода разделочная, настольная, бук , 50 см, светлое дерево, стальной

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Доска разделочная, пластик, 265 мм, белый

10
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, 40 см, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 930

Доска разделочная, пластик, 40 см, желтый

8
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, дуб, 189 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Доска разделочная, дуб, 189 мм, древесный

7
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, красный

6
В наличии

Товар в корзине

Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный
Доска разделочная, дуб, 200 мм, древесный
от 5 730
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Пунто Верде», произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Блюдце «Пунто Верде»

13
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Fowler""s», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Fowler""s»

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с полой ручкой «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

12
В наличии 1 шт.