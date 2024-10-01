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Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая - фото 1

Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая

Артикул: CH-058-599
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1700 мм
  • Вес2,02 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсеребряный

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