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Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 250 мм, белый

Артикул: CH-059-217
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота15 мм
  • Вес1.331 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

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