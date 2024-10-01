Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый - фото 1

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый

Артикул: CH-059-128
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см
Фотография товара Доска разделочная, деревянная, берёза, 30 см от компании ChiedoCover.
Следующий Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая
Фотография товара Доска разделочная для хлеба GN 2/3, дерево, коричневая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота18 мм
  • Вес3.000 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветзеленый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый

7
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 900

Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая

13
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Идиллия»

8
В наличии 1194 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Мартини - Бакарди», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Мартини - Бакарди»

13
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мисосупница «Кунстверк» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Мисосупница «Кунстверк» фарфор

12
В наличии 288 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 310

Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм, произведённого компанией ChiedoCover
от24 330

Кадка для риса бамбук, диаметр 720мм

5
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Фотография товара Доска разделочная, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластик, белый

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска пластик, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽

Доска пластик, коричневая

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластиковая, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластиковая, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Доска разделочная, пластиковая, синий

10
В наличии 28 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Доска разделочная, полиэтилен, 196 мм, белый

5
В наличии 15 шт.
Фотография товара Доска разделочная, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук , произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Доска разделочная, бук

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 220

Колода разделочная + подставка, дуб, сталь, коричневый цвет, металлическая

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 920

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, белый

9
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый
Доска разделочная, полиэтилен, 350 мм, зеленый
от 2 920
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый

7
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 900

Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая

13
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350

Миска, сталь нержавеющая, 1л

5
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

12
В наличии 48 шт.