Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина290 мм
- Высота115 мм
- Диаметр140 мм
- Вес0,145 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Линейка барная «Чивас Ригал»
Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый
Нож столовый «Концепт №10»
Противень нержавеющая сталь, металлический
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Подставка-камень для комплимента «Ро Дизайн Бай Эрбиси»
Крышка, чугун, 16,5 см
Тарелка для плова «Пунто Бьянка», 1.5л
Нож столовый «Снейк», длина 230мм
Дуршлаг на подставке, «Проотель», сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 41 см, металлическая
Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая
Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая