Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина490 мм
- Высота235 мм
- Диаметр270 мм
- Вес0,570 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Вильям Лоусон»
Тарелка «Виллоу Маст»
Половник «Проотель» сталь нержавеющая, 250мл
Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая
Блюдо сервировочное «Бамвоо»
Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор
Нож столовый «Оптима Лайт»
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый
Дуршлаг на подставке, «Проотель», сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 41 см, металлическая
Дуршлаг конический, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая
Дуршлаг, «Проотель», сталь нержавеющая, 46,5 см, металлическая
Дуршлаг, двойная сетка, сталь нержавеющая, 78 см
Дуршлаг на подставке, «Проотель», алюминиевый, 52 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 42 см, металлическая
Дуршлаг, китайский, сталь нержавеющая, 29 см, металлическая
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая