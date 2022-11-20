Характеристики товара
Описание
Стандартные цвета: серый, белый, черный.
Возможно изготовление в других цветах.
Габариты В*Ш*Г 83*43*41 см
Высота изделия (габарит) 83 см
Ширина изделия (габарит) 43 см
Глубина изделия (габарит) 41 см
Вес брутто изделия 3,4 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг
4 шт/уп
Габариты упаковки 730*485*960
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина410 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалпластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия