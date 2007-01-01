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Стул барный Taly - фото 1

Стул барный Taly

Артикул: CH-009-285
149 оценок
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Характеристики товара

Описание

каркас: алюминий, в комплекте подушка, алюм. накладка

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95

ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм
ЦВЕТ ЛЕНТЫ MR: белый, молочный, кремовый, медовый, кофейный, черный, айвори, меланж, мокко, графит, колорадо, антрацит
ТКАНЬ: tefla коричневый, бежевый, красный, бирюзовый, серый, оливковый (65% х/б, 35% ПЭ)
СТЕКЛО: закаленное прозрачное 5 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1070 мм

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