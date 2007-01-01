Характеристики товара
Описание
каркас: алюминий, в комплекте подушка, алюм. накладка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ТИП ЛЕНТЫ MR: полумесяц 7-10 мм
ЦВЕТ ЛЕНТЫ MR: белый, молочный, кремовый, медовый, кофейный, черный, айвори, меланж, мокко, графит, колорадо, антрацит
ТКАНЬ: tefla коричневый, бежевый, красный, бирюзовый, серый, оливковый (65% х/б, 35% ПЭ)
СТЕКЛО: закаленное прозрачное 5 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина480 мм
- Высота1070 мм