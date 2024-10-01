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Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л - фото 1

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л

Артикул: CH-057-650
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Профессиональная гастроемкость объемом 3,4 литра изготовлена из нержавеющей стали. Материал отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью в использовании. Нержавеющая сталь является оптимальным материалом для изготовления емкостей для хранения пищевых продуктов. Она не вступает в реакции с продуктами, устойчива к коррозии и механическим повреждениям.

Прямоугольная форма с высокими бортиками позволяет рационально использовать рабочее пространство.
Гастроемкость поставляется без крышки. Однако ее можно приобрести отдельно в качестве дополнительного аксессуара для герметичного хранения содержимого.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина176 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0.543 кг
  • Объем3.4 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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