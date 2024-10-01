Характеристики товара
Описание
Профессиональная гастроемкость объемом 3,4 литра изготовлена из нержавеющей стали. Материал отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью в использовании. Нержавеющая сталь является оптимальным материалом для изготовления емкостей для хранения пищевых продуктов. Она не вступает в реакции с продуктами, устойчива к коррозии и механическим повреждениям.
Прямоугольная форма с высокими бортиками позволяет рационально использовать рабочее пространство.
Гастроемкость поставляется без крышки. Однако ее можно приобрести отдельно в качестве дополнительного аксессуара для герметичного хранения содержимого.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина325 мм
- Глубина176 мм
- Высота100 мм
- Вес0.543 кг
- Объем3.4 л
- Материалнержавеющая сталь