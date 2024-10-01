Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л - фото 1

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л

Артикул: CH-057-660
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л
Фотография товара Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая, 0.7л от компании ChiedoCover.
Следующий Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота150 мм
  • Вес1.59 кг
  • Объем19.9 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Вильям Лоусон» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Вильям Лоусон»

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Марин»

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Фотография товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от60

Воронка, пластик, 13 см, зеленая

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Нож для хлеба «Диакросс» сталь нержавеющая

11
В наличии
Настоящее фото товара Дозатор для напитков «Пробар», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Дозатор для напитков «Пробар», белый

6
В наличии 6115 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая

7
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Куантро - Калуа», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Куантро - Калуа»

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Гелиос», золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Тарелка пирожковая «Гелиос», золотой

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Пинч энд Дроп» , произведённого компанией ChiedoCover
от240

Линейка барная «Пинч энд Дроп»

13
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела гастроемкости из нержавеющей стали

Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 13,2л

9
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л

12
В наличии 64 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 600

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л

8
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 3.4л

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 320

Гастроемкость 1/1 с перфорацией, сталь нержавеющая

15
В наличии 186 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/4, сталь нержавеющая, 2.7л

5
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 3.6л

9
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая, 5.6л

5
В наличии 153 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от920

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 5.3л

13
В наличии

Товар в корзине

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л
от 2 140
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Линейка барная «Вильям Лоусон» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Вильям Лоусон»

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Марин»

7
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 880

Доска разделочная, белая

7
В наличии 190 шт.
Фотография товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от60

Воронка, пластик, 13 см, зеленая

6
В наличии 5 шт.