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Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая, 3.2л - фото 1

Гастроемкость 1/6, сталь нержавеющая, 3.2л

Артикул: CH-057-655
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина162 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0.488 кг
  • Объем3.2 л
  • Материалнержавеющая сталь

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