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Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л - фото 1

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 2,6л

Артикул: CH-057-646
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0.839 кг
  • Объем2.6 л
  • Материалнержавеющая сталь

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