Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость, металл, 9 л - фото 1

Гастроемкость, металл, 9 л

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость, металл, 0,5 л
Гастроемкость, металл, 0,5 л
Следующий Гастроемкость, поликарбонат, 9 л
Гастроемкость, металл, 0,5 л

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Ширина325 мм
  • Длина530 мм
  • Объем9000 мл
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12Настоящее фото товара Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
15

Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12

Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48Настоящее фото товара Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
11

Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
12

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
8

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
11

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
12

Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70

Настоящее фото товара Гастроемкость, полипропиллен, 1/6, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена
9

Гастроемкость, полипропиллен, 1/6

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 21 шт.