Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина325 мм
- Длина530 мм
- Объем9000 мл
Зажим белый с липучкой
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Гастроемкость, полипропиллен, 1/6
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло