Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалметалл
Зажим белый
Блюдце 145 мм для чашки Royal White 6, 48
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Тележка для уборки, ПО ТУ 1
Лопатка с длинной ручкой перфорированная 45 см
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло