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Гастроемкость, поликарбонат, 9 л - фото 1

Гастроемкость, поликарбонат, 9 л

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Ширина325 мм
  • Длина530 мм
  • Объем9000 мл
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