Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина325 мм
- Длина530 мм
- Объем9000 мл
Зажим белый
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
Тележка для прачечной, ТП 17
Тележка для прачечной, ТП 19
Тележка для горничной Magic Hotel Compact
Нож стальной для окорока «Универсал»
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло