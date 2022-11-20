Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина108 мм
- Длина176 мм
- Объем500 мл
- Цветбелый
Зажим прозрачный
Бульонная чашка Айвори
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Тележка для горничных из нержавейки, ТП 22.11
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло