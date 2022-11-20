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Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л - фото 1

Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л

6 оценок
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Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Ширина108 мм
  • Длина176 мм
  • Объем500 мл
  • Цветбелый
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