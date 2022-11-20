Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина175 мм
- Длина325 мм
- Объем900 мл
Зажим прозрачный
Подстолье чугунное Понтэ
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Тарелка глубокая для пасты 295 мм (400 мл) Royal Sutton 4, 8
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.11
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло