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Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
Гастроемкость, металл, 0.9 л
38 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Гастроемкость, металл, 0.9 л - фото 1

Гастроемкость, металл, 0.9 л

Артикул: CH-018-320
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина325 мм
  • Ширина175 мм
  • Объем900 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина325 мм
  • Ширина175 мм
  • Объем900 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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