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Гастроемкость 13,5 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 13,5 л, поликарбонат

Артикул: CH-071-373
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Объем13.5 л
  • Материалполикарбонат

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Гастроемкость 13,5 л, поликарбонат
Гастроемкость 13,5 л, поликарбонат
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В корзине

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