Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Объем13.5 л
- Материалполикарбонат
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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