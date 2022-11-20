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Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л - фото 1

Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Ширина162 мм
  • Длина265 мм
  • Объем1800 мл
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