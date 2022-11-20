Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина162 мм
- Длина265 мм
- Объем1800 мл
Зажим белый с липучкой
Блюдо овальное без полей 260*185 мм Royal White 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Sutton 6, 18
Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety
Тележка для горничной Magic Hotel 845B Compact
Тележка для горничной Green Hotel 944 Compact
Тележка для горничной Green Hotel 905
Тележка для горничной Green Hotel 902
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло