Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Ширина162 мм
- Длина265 мм
- Объем1800 мл
Зажим прозрачный с липучкой
Подстолье чугунное Понтэ
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Тарелка глубокая для пасты 230 мм Royal Circle 6, 24
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло