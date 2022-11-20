Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Ширина265 мм
- Длина325 мм
- Объем9000 мл
- Цветбелый
Зажим белый с липучкой
Блюдо овальное 350 мм Royal Sutton 3, 12
Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, ТУ-9.2
Тележка двухведёрная металл 2x23 L с отжимом, ТУ-9.3
Тележка двухведерная 2Х17 металл/хром, с отжимом, сеткой и держателем для мешка на 120л, ТУ-9.4
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло