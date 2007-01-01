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Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый - фото 1Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый - фото 2Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый - фото 3

Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый

Артикул: CH-062-854
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина125 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,289 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый
Пармезанница, стекло, сталь нержавеющая, 225 мл, 125 мм, серебристый
от 390
410 ₽
В корзине

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