Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Вес1.6 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Стул Кьявари Антик, деревянный
Комод Montana LA-2652
Подставка для ног Толидо
Стол АРКОС 7
Стол АРКОС 7-1
Стол АРКОС 8
Стол АРКОС 8-1
Стол АРКОС 9
Ковер прямоугольный серый ВЕТО