Характеристики товара
Описание
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему небольшому размеру и стильному дизайну.
Основные характеристики
- Высота150/190 мм
- Диаметр200 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему небольшому размеру и стильному дизайну.
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