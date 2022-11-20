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Кашпо для цветов Паймио, черное

Артикул: CH-051-170
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кашпо станет частью любого интерьера благодаря своему небольшому размеру и стильному дизайну.

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Основные характеристики

  • Высота150/190 мм
  • Диаметр200 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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