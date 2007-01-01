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Настоящее фото товара Кофейный столик Аврора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Аврора, черный
35 оценок
3 390
Товар в корзине. Перейти
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Кофейный столик Аврора, черный

Артикул: CH-028-211
35 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кофейный столик Кид. Небольшой круглый столик высотой 45 см. Диаметр столешницы - 50 см, материал – полипропилен. По краю стола сделан аккуратный бортик - можно не бояться что-то пролить. Ножки из натурального бука обеспечивают устойчивость и легкость. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Представлен в черном и белом цвете.



Размер упаковки: 54,5*61*8 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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