Характеристики товара
Описание
Кофейный столик Кид. Небольшой круглый столик высотой 45 см. Диаметр столешницы - 50 см, материал – полипропилен. По краю стола сделан аккуратный бортик - можно не бояться что-то пролить. Ножки из натурального бука обеспечивают устойчивость и легкость. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Представлен в черном и белом цвете.
Размер упаковки: 54,5*61*8 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр500 мм
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет