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Доска разделочная, дуб, 189 мм, древесный - фото 1

Доска разделочная, дуб, 189 мм, древесный

Артикул: CH-059-245
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина189 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,555 кг
  • Материалдуб
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

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