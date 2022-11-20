Характеристики товара
Описание
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалспандекс, стрейч
- Плотность200 г/м²
- Цветсерый
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
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Одеяло хлопок 100% (огурцы)
Одеяло хлопок 100%
Одеяло Зеленые Лубны (хлопок 100%)
Одеяло Красные Лубны (хлопок 100%)
Одеяло шерстяное Жаккард 85% шерсть (бежевый)
Подсветка Raphael бронза
Чехол 48, красный
Стул складной Кемпинг
Ель дизайнерская украшенная Premium Snow