Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны

10 оценок

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Комплект для отдыха Сорренто, на 4 персоны

4.6
170 390 ₽
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Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 6 персон
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Комплект для отдыха Сорренто, на 5 персон

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Кресла, 2

Диван 2-х местный, 1

Журнальный стол, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

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