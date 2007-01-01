Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели GRAND Lina DINING XL
Создайте уютное пространство для отдыха и общения на свежем воздухе с комплектом садовой мебели GRAND Lina DINING XL. Этот стильный и функциональный набор идеально подойдет для размещения на террасе, в саду или возле бассейна.
Преимущества:
- Эстетичный и современный дизайн, который гармонично впишется в любой ландшафтный интерьер.
- Высокая прочность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам, что гарантирует сохранность цвета и формы на протяжении многих сезонов.
- Легкость в уходе: поверхность мебели легко чистится и устойчива к загрязнениям.
Создайте идеальные условия для проведения времени с близкими на свежем воздухе с комплектом GRAND Lina DINING XL!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1725 мм
- Ширина660 мм
- Высота760 мм
- Материалпластик
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет