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Комплект GRAND Lina DINING XL

Артикул: CH-077-316
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели GRAND Lina DINING XL

Создайте уютное пространство для отдыха и общения на свежем воздухе с комплектом садовой мебели GRAND Lina DINING XL. Этот стильный и функциональный набор идеально подойдет для размещения на террасе, в саду или возле бассейна.

Преимущества:

- Эстетичный и современный дизайн, который гармонично впишется в любой ландшафтный интерьер.

- Высокая прочность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам, что гарантирует сохранность цвета и формы на протяжении многих сезонов.

- Легкость в уходе: поверхность мебели легко чистится и устойчива к загрязнениям.

Создайте идеальные условия для проведения времени с близкими на свежем воздухе с комплектом GRAND Lina DINING XL!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект GRAND Lina DINING XL
Комплект GRAND Lina DINING XL
99 790
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