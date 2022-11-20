Комплект из 2 лежаков и столика Fiji

15 оценок

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Комплект из 2 лежаков и столика Fiji

4.2
35 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Комплект Moorea set Unity
Комплект Moorea set Unity
Следующий Урна У-08
Урна У-08

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина1870 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота440 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина730 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик

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