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Комплект мебели Эквадор

Артикул: CH-066-544
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

- Четыре стула ( 560 x 590 x 830 мм );

- Стол ( 800 x 800 x 720 мм ).

Первоклассная лоза из искусственного ротанга серого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из оцинкованной стали и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаоцинкованная сталь
  • Количество мест4
  • Цветсерый

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