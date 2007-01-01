Характеристики товара
Описание
- Четыре стула ( 560 x 590 x 830 мм );
- Стол ( 800 x 800 x 720 мм ).
Первоклассная лоза из искусственного ротанга серого цвета стойкая к любым погодным проявлениям. Крепкий каркас из оцинкованной стали и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и холода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаоцинкованная сталь
- Количество мест4
- Цветсерый