Характеристики товара
Описание
- Диван ( 1900 x 670 х 660 мм );
- Кресло ( 670 x 670х 660 мм );
- Стол ( 650 x 650 х 300 мм );
- Пуф ( 650 x 650 х 300 мм ).
Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Оттенок на фото может отличаться от оригинала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый