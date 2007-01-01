Товар в корзине. Перейти
Комплект плетеной мебели Krank - фото 1Комплект плетеной мебели Krank - фото 2Комплект плетеной мебели Krank - фото 3Комплект плетеной мебели Krank - фото 4

Комплект плетеной мебели Krank

Артикул: CH-074-870
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Гармония кофейный, серый, 8 мест
Фотография товара Комплект Гармония кофейный, серый, 8 мест от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Гармония кофейный, шоколад, 8 мест
Фотография товара Комплект Гармония кофейный, шоколад, 8 мест от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 4 кресла. Высококачественная лоза из полиротанга серого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота890 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект плетеной мебели Krank
Комплект плетеной мебели Krank
103 990
В корзине

С этим товаром покупают